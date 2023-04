Tremendo cruce entre Dalbon y Di Marco por el ataque a Florencia Kirchner en LN+

En el programa de Viviana Canosa, en La Nación Más, estuvo invitada la periodista macrista, Laura Di Marco, y juntas volvieron a atacar con dureza a la vicepresidenta y su familia.

La conductora y la periodista se refirieron a una supuesta "anorexia nerviosa galopante" de Florencia Kirchner, la hija de la Vicepresidenta.

Desde diferentes sectores calificaron esas expresiones como un ejemplo de "discurso de odio", "mentira", al hacer mención cuestiones personales, basándose en imágenes que la joven posteó en su Instagram.

“Meterse con la hija de @CFKArgentina no está bien. Hablar de enfermedades, sin saber, incluso cuestiones familiares que nada hacen a la actividad pública de la Vicepresidenta, es un acto de una vileza pocas veces visto. Ojalá, Cristina me permita demandarte. Me das mucho asco”, expresó el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Los que dan asco son ustedes @Gregoriodalbon”, le contestó Di Marco desde su cuenta personal.

“Te metiste conmigo, ok. Tendrás tu demanda. No mezcles al Gobierno. Vota por otro, se llama democracia. Pero con la hija de @CFKArgentina te equivocaste. Y facho alcanza para demandarte. Nos vemos en tribunales. No es amenaza, es promesa. No te victimices. Busca abogado”, siguió Gregorio Dalbón.