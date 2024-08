Sin hacer nombres propios -aunque apuntando a Ernesto Tenenbaum y Reynaldo Sietecase que habían hablado del tema- disparó sobre la libertad de prensa -a la llamó ‘poder de mentir, calumniar, injuriar, disfamar y hasta extorsionar sin costo’-, así Javier Milei elogió a Elon Musk por sacar todo tipo de control en la red social X, que compró para difundir los mensajes de la ultraderecha internacional.

Luego fue más allá y criticó a los periodistas que cuestionaron que no haya ninguna regulación en la información que circula, lo que aseguró que se trata de imponer una “censura woke”.

El texto completo

"PERIODISTAS" EN LLAMAS

Los acontecimientos que se vienen dando en nuestro País, están sacando a la luz mucha de la basura subterránea de lo que nos hundía. Si bien no es nuevo el llanto de un gran número de periodistas respecto al rol de las redes sociales, estos días nos han permitido ver con mayor claridad el rostro del totalitarismo de una gran cantidad de ellos.

Es un clásico verlos llorar contra las redes por haber perdido el monopolio del micrófono. En este sentido lloran porque perdieron el poder de mentir, calumniar, injurirar, disfamar y hasta extorsionar sin costo. Hoy las redes aportan acceso a la información que permite validar lo que se afirma, al mismo tiempo que provee un archivo instantáneo. Obviamente y sin lugar a dudas, cuanto más sucio está el periodista y más oscuro su pasado mayor su odio a las redes sociales. Sin embargo, hay comportamientos que no dejan de sorprender. Es casi una ironía de la vida que quienes se han ocupado activamente de arruinar la vida de muchas personas, lloren a cuatro mares, sean seres más frágiles que el cristal frente a la crítica que le puede emerger de las redes y el dolor de su ego al mostrar su pesimo trabajo al mostrar el archivo. En el fondo muy guapos para ensuciar y muy débiles para la réplica. Son muy duros y despiadados cuando la van de jueces y son llorones cuando les toca estar por un ratito frente a un poco de la salvajada que ellos mismos han impuesto a otros.

En el fondo no les gusta beber tan solo un poco de su propia medicina. Es más, nunca me imaginé verlos tan contrarios a la libertad de expresión, quienes lloran censura cada vez que se los critica frente a un hecho que muestra que son mentirosos. En este sentido, las opiniones vertidas sobre la red X son un gran ejemplo. Lo más maravilloso que nos ha regalado @elonmusk ha sido libertad plena en el uso de la red social, cuando antes regía la censura woke, donde si los comentarios no estaban en dicha línea, se denunciaban y hasta podía implicar perder la cuenta. Por ende, es claro que se ganó en libertad.

Por ello, lo más alocado es que haya gente que al tiempo que repudian a X (por exponerlos frente a su estafa) afirman que antes era mejor, esto es, cuando regía la censura woke, es decir, mientras que sólo había lugar para un único discurso y que es afín a estos farsantes hipócritas. En el fondo, para ellos la libertad es poder decir cualquier cosa sin validar y hasta mentir, calumniar, injuriar y ensuciar sin costo alguno y que si no pensás como ellos te callen. Periodistas, ustedes han elegido la noble función de informar.

Saben que si mienten está mal y así como a Ustedes les gusta controlar al poder, no se quejen si las personas quieren controlar si dicen la verdad. ¿Acaso es mucho pedir que digan la verdad? ¿Por qué deben callar los que dejan en evidencia a los falsos periodistas, a los mentirosos y operadores? ¿Cuál es el problema que haya libertad para que todos puedan decir y opinar lo que quieran como hacen ustedes con total libertad? En definitiva, lo más maravilloso de la libertad es que la competencia dejará de lado a los que no brindan un servicio de calidad y elevará a los profesionales honestos.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES PARA TODOS Y NO SÓLO PARA LOS PERIODISTAS. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"