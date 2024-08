Polémica: Javier Milei arremetió contra Julia Mengolini y la periodista no se quedó callada

La opinión de Julia Mengolini sobre la denuncia de la exprimera dama contra Alberto Fernández por violencia de género provocó la reacción de Javier Milei.

El libertario publicó un mensaje en su cuenta personal de ‘X’ para atacar a Mengolini y al movimiento feminista: “Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica”.

"Poesía pura", tituló Milei su posteo. "La declaración de la mentiroso [sic] Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores", indicó Milei.

Por este motivo, y con algunas aclaraciones, la conductora de Futurrock le contestó al mandatario: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba “enamorado” de su hermana”, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.