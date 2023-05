El operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, sumó una figura importante a partir de los dichos del Indio Solari.

El popular artista argentino volvió a hablar públicamente en una entrevista, en donde manifestó su opinión sobre el arte y la política.

Además, obviamente, hizo mención a su estado de salud. “Prometí no bolacear: estoy como el culo, pero podría ser peor”. A pesar de eso, afirmó: "estoy haciendo música y me liberé del corsé".

El Indio Solari, a los largo de la entrevista, también salió en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que durante los gobiernos kirchneristas (2003-2016) “la gente vivía mejor”, advirtió el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una dialogo con el programa de La Garganta Poderosa en Radio Nacional.

Entrevista Completa:

"El contrincante es una locura, un disparate fascista para esta época, y hay gente que se deja llevar por esas ideas, por ese estilo de vida, de robar y negarlo, y trasladarle los problemas al que está en la opinión opuesta. Hacen las macanas, aparecen los Panamá Papers, pero del otro lado no, la chorra es la señora. Estamos todos locos",indicó Solari.

El exlíder de Los Redondos se refirió a la amenaza que implica el avance de las ideas de derecha en todo el mundo y el trabajo que realizan algunos comunicadores desde algunos medios masivos.

"La gente es ingenua de creerle a (Luis) Majul y todo eso. Son muy dañinos. La derecha está en todo el mundo avanzando. No tienen doctrina. Son bucaneros. Están pendientes de qué es lo que pueden hacer para llevarse miles de millones de dólares, que más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están. A la señora le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur, le cavaron todos los jardines buscando algo que por ahí no hay", insistió Solari, refiriéndose a Cristina Kirchner, siempre sin nombrarla.