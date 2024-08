En el marco del sentido testimonio de Cristina Kirchner, en el que habló de lo que vivió su familia cuando pensaron que la habían matado, crecen las sospechas sobre la figura del sombrío Gerardo Milman.

El diputado del PRO, quien tenía todo atado para no dejar huellas, no contó con la voluntad de un ciudadano que lo oyó contar lo que luego sucedió más tarde, cuando en 2022 Fernando Sabag Montiel disparó un arma contra la cara de la entonces Vicepresidenta y, por milagro, el tiro no salió.

El ministro de Justicia de la Provincia, Juan Martin Mena, contó que “Milman estaba en Casablanca”, como había contado el testigo y además al día siguiente al intento de asesinato estaba en Mar del Plata, tal y como había oído el testigo. “Le daba mucha veracidad al testimonio”, dijo el funcionario.

La jueza, en lugar de proteger al testigo de Milman, lo persigue

Sin embargo, en lugar de investigar esa pista a fondo, la jueza lo que hizo fue hacer una causa contra el testigo “por falso testimonio”. Entrevistado en FutuRöck, el ministro dijo que "esto es disciplinamiento".