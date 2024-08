Desesperante. Así podría escribirse la situación de millones de argentinos que padecen las medidas antipopulares del gobierno libertario.

Uno de los sectores más golpeados es sin duda el de los jubilados, y este hombre relató la complicada situación en la que se encuentra.

El hombre afirmó que “esto no va para más” y sentenció: “Quiero cortarme el pelo pero no puedo ir a cortarme, porque si pago el corte de pelo ese día no como”.

Para colmo, el jubilado manifestó que tras su accidente lo echaron del trabajo y cuando fue a reclamar por sus aportes ante el gobierno de Mauricio Macri no se lo reconocieron.