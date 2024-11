Al parecer Sabrina Rojas se cansó de Griselda Siciliani y contó que cuando ella estaba embarazada de Luciano Castro la actriz le mandaba mensajes todo el tiempo, a un nivel obsesivo.

Y aunque dijo no saber si pasó o no pasó algo entre Luciano y Griselda, aunque ella supone que si, aclaró que “en la vida todo vuelve”.

“Un día sos novio, al otro día sos amante y a veces al revés” dejando en el aire la sospecha de que ahora es ella la que tiene una relación clandestina con su ex.

Ante la pregunta de por qué no soltaba, Sabrina contestó que no suelta porque no la sueltan.