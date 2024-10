Cristina Fernández de Kirchner realizó una visita a la Universidad Nacional de las Artes, que ella misma transformó de instituto a Universidad hace unos 10 años.

La visita se realizó después de la impactante representación que hicieron los alumnos de esa universidad en la estación de Once.

Pero el momento de color se dio cuando la ex Presidenta se puso a contestar preguntas y descubrió que una docente de la universidad era también la actriz, Susana Pampín, quien interpretó a la madre de Griselda Siciliani en la serie de Netflix y desde ahí comenzó a llamarla “la madre de Envidiosa” a quien no sólo felicitó por su trabajo y le pidió que no le expoliara la seria sino que después hasta le pidió una foto.