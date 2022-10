Jorge Lanata con su programa de nicho no llega a medir ni 10 puntos aunque enfrente no tenga nada. Ya sin el programa de cocina ni el de canto y con un engendro como “La Máscara” PPT no logra los resultados esperados por lo que no se entiende la decisión de invitarlo al también fracasado programa de Mirtha Legrand.

Aún así la señora de los almuerzos en un momento se puso cachonda y le preguntó a Lanata, como si a alguien le importara, qué le gustaba de una mujer y acto seguido le consultó si ella le gustaba.

Obviamente Lanata le dijo que si e incluso agregó que la había invitado a salir.

Vale la pena recordar, porque Mirtha lo hizo en otro tramo del programa, que ella no fue invitada al casamiento del operador macrista.