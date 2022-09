Patricia Bullrich asistió al ciclo conducido por Mirtha Legrand y obviamente debió responder sobre el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.

“No todos repudiaron el hecho”, comentó la conductora, y así expuso a Bullrich, quien rápidamente se dio por aludida y tuvo que explicar su polémica postura.

Luego, Legran sacó el tema de los abogados que representan a los detenidos por el ataque, ya que dos de ellos son asesores del macrismo en el Congreso.

Tal como lo muestra el informe de “679 Evolución”, Bullrich se hizo la desentendida y pidió investigar esa contratación, como desconociendo que son letrados que trabajan con legisladores del PRO:

