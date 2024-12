La pelea de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán generó revuelo en las redes sociales y la tensión que provocó ese cruce televisivo derivó en reacciones y comentarios en las redes sociales.

Uno de ellos, fue el polémico posteo del dibujante gráfico y seguidor de Javier Milei, Nik, quien aprovechó el revuelo para cargar contra Mirtha Legrand. “Me pareció completamente agresivo el tono de la Señora”, señaló.

“Aborrezco la infidelidad, detesto la traición, respeto a la Señora Mirtha Legrand de Tinayre y no soy fan del ex marido de Pampita, pero me pareció completamente agresivo el tono de la Señora hacia Roberto García Moritán. ¿Desde qué lugar pontificaba? #Mesaza #LaNocheDeML #BuenDomingo”, escribió Nik.