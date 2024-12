Así como ocurrió la semana con el Ministro Luis Petri, aunque ahora en un tono más picante, Mirtha Legrand dejó un nuevo momento caliente en la pantalla de la televisión argentina por su cruce con Roberto García Moritán.

Con la actitud frontal que se la identifica, La “Chiqui” decidió arrinconar al exmarido de Pampita y todo terminó en un fuerte ida y vuelta que subió de temperatura con acusaciones cruzadas de alto voltaje.

"¿Por qué te separaste? ¿No fuiste infiel?”, lanzó Legrand y se picó la conversación en el programa. “Todo este tiempo para mí fue muy difícil, adelgacé unos casi 9 kilos, fue realmente muy brutal lo que viví”, contestó el exministro de Desarrollo Económico porteño.

"¿Es verdad que Pampita encontró un llamado de una mujer?”, quiso saber la conductora. “Se dijeron barbaridades y mentiras de todos los colores”, respondió Moritán. “Vos te hacés el bueno, no hiciste nada y provocaste un escándalo espantoso”, agregó Legrand. “Estás siendo muy injusta, incluso me estás tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada”, contraatacó él.