El fuerte mensaje de Flor de la V al anunciar que el canal América decidió reemplazarla en la conducción de “Intrusos” por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, provocó la reacción de sus colegas.

Luego de que la actriz los tildará de "crueles", los conductores salieron a defenderse con un fuerte descargo.

“Fueron malos conmigo y muy crueles. Mintieron sobre mí. Por eso, no menciono a estas personas”, había dicho Flor de la V.

“Nos están poniendo sayos que no nos corresponden. Yo no soy malo y nunca dejé a nadie sin trabajo. Nunca maltraté a la gente, ni me creí que era el dueño del programa en el que trabajaba. Tampoco maltraté a mis compañeros del teatro. Sólo trabajo desde hace veinte años. Estamos muy agradecidos por estar en esta casa y por lo que viene”, dijo Pallares.

"El medio en casi su totalidad la detesta", agregó Rodrigo Lussich.