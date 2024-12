Con la franqueza y sinceridad que siempre se expresa, como cuando recientemente cuestionó a Ministro Mariano Cúneo Libarona, Florencia de la V usó unos minutos de su programa para contar por qué no estará más al frente de Intrusos en 2025.

De esa forma, Flor de la V se despidió de Intrusos, el ciclo que se emite por canal América, con un fuerte mensaje. Por un lado, reconoció: “Lloré mucho, desconsoladamente. No porque me quede sin trabajo, sino porque no se manejaron bien conmigo ni con mis compañeros”. “No nos merecíamos este final. Ni yo ni mis compañeros", remarcó.

"Creo en un país libre de verdad. Por eso, ¡Viva la diferencia! ¡Vivan los putos! ¡Vivan las travas¡ ¡Y viva Perón! Gracias”, cerró su mensaje en su último programa en Intrusos (América).