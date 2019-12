Desde que apareció en los medios, Bianca Iovenitti (24) cautivó por su manera de ser. También por su belleza y sus infartantes curvas cuidadosamente talladas por la madre naturaleza. Más allá de su corta edad y de la ansiedad que puede llegar a sentir por triunfar rápido, fue creciendo y abriéndose camino lejos de los escándalos. Logró su cometido y de esa manera fue elegida por Carmen Barbieri para hacer teatro y por Marcelo Tinelli para que sea parte del Súper Bailando 2019. Sin embargo, la reciente separación de Fede Bal, con todos los condimentos que trajo aparejado el distanciamiento, alteró su tranquilidad.

–¿Cómo quedó la relación con Fede?

–Quedó genial, no tengo mucho para decir. Como lo contamos en su momento, no hubo nada puntual, ni terceros ni celos ni nada.

–¿Ahora que no estás en pareja, hay sexo?

–Obvio. Soy de las que piensan que hoy en día no te enamorás tan rápido o incluso antes de tener sexo. Mientras vas conociendo a alguien pasan cosas, y a medida que te vas conociendo con esa persona te enamorás o no. Ya no es como antes, que si no estamos de novios no pasa nada.