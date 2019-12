El casamiento de Pampita fue uno de los eventos más mediatizados de este año. Luego de un sorpresivo anuncio la modelo y Roberto García Moritán celebraron su unión en viernes por la noche.

Ni bien salieron las primeras fotografías los usuarios de las redes sociales comenzaron a comparar el vestido de la novia con el de la actriz Lea Michele, la protagonista de Glee, y acusaron al diseñador Gabriel Lage de copiar el estilo.

Invitado al programa de Mirtha Legrand, Lage se mostró molesto con los comentarios y tras hacer una detalla descripción del vestido respondió a sus críticos.

“Hay mucha gente que no entiende de moda y habla. Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver. Primero me causó gracia, porque cuando vi el otro sentí que era ilógico”, expresó en la mesa de la diva.

“Lo que me dio bronca es que no se mire el trabajo que tienen muchos artesanos argentinos que disfrutan de esto y que aman lo que hacen y alguien que no entiende de moda puede hacerte quedar mal de una manera gratuita", continuó.

“Si tengo que copiar algo, y lo digo sinceramente, me pongo un cafecito”, lanzó el diseñador claramente ofendido.