"Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años más o menos. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor, ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije 'pará, ¿y si la cosa es al revés?'", explica Gastón en un mini documental que circula en Facebook.

"Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la tierra para ver si es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida" agregó en otra parte de la entrevista.

“Hoy me sentía medio boludo. Pero vi esto y se me pasó. https://t.co/oxeRgE5DOa”— JORGE RIAL on Twitter Link JORGE RIAL on Twitter

"Hoy me sentía medio boludo. Pero vi esto y se me pasó", reflexionó Rial, agregando a su comentario el video en el que Pauls expone sus ideas. Pero no fue el único, un fake del actor comenzó a circular y una ola de memes.

Bueno, para ser justos, yo nunca vi a Gastón Pauls en persona y por ende deduzco que él no existe. pic.twitter.com/5slhfTgpkq — Martín Kalos (@martinkalos) November 28, 2019

Gastón Pauls: "Nunca me metí en la heladera para ver si se apaga la luz cuando se cierra la puerta". pic.twitter.com/LjEfVCHT4t — 💥Steve Zonajobs💥 (@patgow) November 28, 2019

El fin de los dinosaurios según Gaston Pauls tiene logica. pic.twitter.com/V3bh0tjobG — Anama Papers (@anamapapers_) November 28, 2019

— Qué sorete Gastón Pauls

— Sí como va a salir con una piba de 18

— ¿Ke? ¿Sale con una piba de 18?

— ¿Vos decías pensando en toda la gente a la que le debe guita?

— Bue, ¿cagó gente encima?

— Ahhhhh lo decías por terraplanista

— ¿ES TERRAPLANISTA? — Frazada de Cactus (@frazadadecactus) November 19, 2019

Gastón Pauls: "Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda"



Los astronautas del Apolo 8 lo escuchan y se agarran los huevos con la puerta del modulo lunar. pic.twitter.com/jXMRxzfSFO — Gustavo 🇦🇷😺🇦🇷😺🇦🇷 (@Gustavo__Olmos) November 28, 2019