La voz caribeña de una integrante de Generación Zoe marca hasta donde llegaron los brazos de la estafa que montó Leonardo Cositorto.

Es que a pesar de que su líder está detenido, al ser encontrado en República Dominicana prófugo de la Justicia que lo acusaba de estafa y asociación ilícita, la mujer quiere seguir convenciendo a los que se sumaron a la pirámide que el proyecto sigue vivo y que próximamente se anunciará el nombre del nuevo CEO: "Hay un nuevo CEO que no les puedo transmitir el nombre porque no me lo han confirmado. (...) Nada se ha perdido, el nos anunció que dejó todo organizado para que otras personas sigan adelante de la empresa."