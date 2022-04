Desde el exterior donde permanece prófugo, Leonardo Cositorto le dio una extensa a Jorge Rial en Radio 10, en la que intentó demostrar que no es un estafador pese a que la justicia lo investiga por estafas millonarias.

En ese contexto, Cositorto, quien está muy impulsado por periodistas de la derecha libertaria, admitió que pagó a los medios de comunicación para dar notas. Unas de las notas más significativas fue la que le dio en su momento a Viviana Canosa.

"Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar", indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa abonó entre "250.000 pesos y 500.000".

"Cualquier publicidad, cualquier zócalo tenes que pagar, pero yo no invertí nada, los otros invirtieron 600 000 dólares para hacernos desaparecer", dijo.

"Yo tenía un equipo publicitario, que tenía un presupuesto, ellos poníamos dinero donde estaba ricki, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo. No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando", confesó.

Generación Zoe prometía a sus clientes ganancias del 7,5% mensual en dólares a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial. Las sospechas levantadas al respecto pusieron a la justicia a investigar si no se trata de una estafa piramidal.

"Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", dijo Cositorto, quien no quiere dar a conocer en dónde se encuentra.