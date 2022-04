Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la compleja situación económica que está viviendo la Argentina por la elevada inflación.

Entre otras variables, propuso aumentos de salarios con suma fija, al tiempo que cuestionó a Alberto Fernández por no subir las tarifas.

"Alberto Fernández está engendrando un problema enorme por no subir las tarifas, porque parece que subir las tarifas es macrista. Entonces, es bastante trágico, pero las herramientas de política económica no tienen partido político. No veo a un albañil diciendo 'no uso un martillo porque los martillos son de derecha", ejemplificó Agis, en declaraciones efectuadas esta mañana a medios radiales.

En relación a la inflación, el director de la Consultora PxQ aseguró que "se está viviendo la peor situación en materia de inflación de los últimos 40 años, el mundo no estaba viviendo esto desde fines de los 70'".

En ese marco, consideró hoy que para el Gobierno sería un "éxito absoluto" que la inflación de este año sea similar a la del anterior, cuando trepó al 50,9%.

"Tirarse a bajar la inflación a la mitad es imposible. Repetir la tasa de inflación del año pasado, éxito absoluto. Que la inflación aumente 10 puntos este año es muy razonable. La Argentina tiene que tratar de que la inflación no acelere a lugares complicados y poner mecanismos para que la pérdida de poder adquisitivo de la población sea mínima. Tenemos inflación de alimentos y de combustibles; el mundo habla de crisis alimentaria, Argentina tiene la bendición de producirlos", reflexionó, al mismo tiempo que descartó que estén dadas las condiciones para una hiperinflación.

En relación al contexto internacional y al impacto local, el economista aseguró que la invasión de Rusia a Ucrania "nos trae una buena noticia y dos malas". En ese sentido, amplió: "la buena es que el balance entre lo que se exporta -alimentos- y lo que se importa -combustible- nos da bien; las malas es que los combustibles importados los paga el fisco y a los alimentos sólo le cobras retención, por lo que se empeora el déficit fiscal, y la inflación".

"Que siga el crecimiento depende de cómo se mueva la paritaria y la política de ingresos" y propuso: "Una medida inteligente es hacer aumentos de suma fija que no consolidan un número de inflación y que distributivamente es mejor".

En cuanto a la suba de retenciones, actual punto de tensión entre el gobierno y el campo, el economista se mostró a favor: "Sería normal que este shock estuviera contrapesado con una suba de retenciones".

"Una suba de retenciones no va a hacer que el campo pierda plata, los márgenes son muy buenos. Es cierto que los fertilizantes subieron mucho el precio por la guerra pero no importamos de esos países y tampoco son el 100% del costo".

Entonces sugirió, en Radio Con Vos: “Para no arruinar la condición inicial no tenés que regalar los dólares, en todo sentido: controlando los que se te van y controlando el precio del dólar oficial, que por suerte es el que seguimos usando para marcar los precios en la economía doméstica”.