La llegada de Ander Herrera al aeropuerto internacional de Ezeiza para sumarse a Boca Juniors generó una gran repercusión mediática y también una fuerte polémica por la aparición de un hincha argentino del Zaragoza.

El hombre delante de la prensa, le soltó un curioso cuestionamiento al futbolista extranjero que se sumará al Xeneize.

“Tiene que hablar conmigo y no sé por qué está acá y no en Zaragoza. Quiero hablar, yo soy hincha de Zaragoza. No sé por qué está acá y no está allá”, expresó indignado y las redes estallaron con diferentes mensajes y reacciones: