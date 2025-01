Ander Herrera ya es jugador de Boca. El español, que hace semanas confesó lo ansioso que estaba por concretar su pase, arribó a la Argentina este miércoles entre una marea de periodistas, hinchas y curiosos. Mientras caminaba entre el gentío, dejó algunas declaraciones.

Ander dijo que llega a "un club gigante, con una historia y pasión única"; también que habló con Leandro Paredes para que vuelva a Boca. Y contó qué lo ata al Xeneize desde chico.

"Mi padre trabajó aquí mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño. Boca es un club gigante, especial, con una historia y una pasión única. De momento, espero adaptarme y disfrutar de esta experiencia única", relató el futbolista vasco.

Revisión médica

Herrera volvió a encontrase con los periodistas que cubren a Boca en la puerta del sanatorio a donde se realizó la revisión médica. Allí dijo: "No estoy nervioso. Me genera mucha felicidad y expectativas todo esto. Agradezco mucho el cariño. Ahora me tendré que ganar yo el respeto. Vengo con mucha ilusión, tengo muchas ganas de jugar en La Bombonera. Gracias por este recibimiento".