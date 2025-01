Lo que parecía un imposible, se hizo realidad. Ander Herrera se desvinculó del Athletic Club de Bilbao y acomodó sus pretensiones al ofrecimiento económico de Boca. Rescindió prematuramente su contrato con el club vasco y en los próximos días viajará a la Argentina para hacerse la revisión médica y firmar su contrato por dos años.

El ex Manchester United y PSG podrá cumplir su sueño de jugar en La Bombonera como expresó en varias oportunidades.

Su presente no es tan alentador como su dilatada carrera. Las lesiones y su lugar en el banco de suplentes hicieron que no tuviera mucho rodaje en la temporada. Disputó 14 partidos, no marcó goles y tampoco tuvo asistencias.

Tiene 35 años y las lesiones lo persiguieron en el último tiempo: tuvo nueve distenciones musculares desde su retorno al Athletic Bilbao en principios de 2023.

La reacción en las redes