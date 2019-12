En una entrevista con Fantino para ESPN, Carlos Tevez rompió el silencio y se refirió a su continuidad en Boca Juniors.

"Si me llaman Román (Riquelme) o Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, yo voy a estar. Yo quiero estar. Quiero seguir jugando. Ojalá sea en Boca, porque me quiero retirar con esta camiseta y siempre lo dice. Sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive, no me mueve nada más", declaró el 'Apache'.

Al respecto, también se refirió a su controversial salida al fútbol de China.

Por otro lado, habló políticamente, recalculó y elogió públicamente a Riquelme a pesar de las críticas que le hizo un par de años atrás. "Lo que le tuve que decir a él en su momento y las críticas fueron algo que sentía en ese momento. Pero yo soy un agradecido a Román, no sólo por sus palabras sino por todo. Soy un agradecido porque él es el máximo ídolo de la historia del club".

También opinó del nuevo rol de su excompañero en la selección argentina: "Está muy bien que Román (Riquelme) se meta en la política. Yo no me voy a meter porque me parece que no sería justo de mi parte, estando dentro del club". Es curioso, porque es precisamente lo que hizo con Angelici y el macrismo desde que volvió al 'Xeneize'.