Esta tarde, en Intrusos, Juan Román Riquelme tocó todos los puntos de la vida política de Boca, a días de las elecciones y en las redes tuvo muchas repercusiones.

Pero también tuvo un párrafo aparte para hablar de Daniel Angelici, quien se transformó en su archirrival desde la época en que el ahora presidente era tesorero de Boca.

Riquelme se despechó con comentarios fuertes y hasta se rió del dirigente. "Angelici me empujó a irme de Boca, dijo que mientras él sea presidente yo no iba a volver más. Y ahora se enoja porque uno no lo acompaña. ¡Es buenísimo! La verdad que es gracioso. A mi me divierte esto", manifestó en Intrusos.

Luego, explicó cómo fue la comunicación telefónica con Macri (a quien también le pasó factura) donde el presidente de la Nación le insistió para que se juntara con Angelici.