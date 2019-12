A tres años de su inesperada y polémica salida del club al que definió como "mi casa, mi vida" para irse a China y ser el futbolista mejor pago del mundo, Carlos Tevez rompió el silencio y explicó los motivos aquella decisión.

"Me dolió muchísimo cuando perdimos la semifinal (ante Independiente del Valle). Yo volví en mi mejor momento, estaba que volaba. Y no poder ganar esa Copa, que se veía bastante accesible, fue una gran frustración para mi. En ese momento no quería jugar más al fútbol", contó Tevez en una entrevista para ESPN.

Luego de la mencionada eliminación, el delantero se tomó tres días de licencia donde se fue a Punta del Este con su familia. "Decía: 'no vuelvo más, no quiero jugar más'", recordó.