A días de las elecciones en Boca, el candidato a vicepresidente por la lista opositora, Juan Román Riquelme, brindó una extensa entrevista este miércoles en Intrusos, en donde, entre varios temas, reveló cuáles fueron las verdaderas preocupaciones de Mauricio Macri.

"En las semifinales contra River, me llamó el presidente de mi país y me dijo que estaba preocupado por el club; me dijo ‘te tenés que sentar con Daniel Angelici’", reveló el ídolo ‘xeneize’, lo que generó indignación en las redes sociales.

“Cuenta Riquelme en Intrusos que el Presidente lo llamó para que se reuniera con Angelici. Sí, hace poco, cerca de la semi de la Libertadores. Sí, en plena crisis. El Presidente de la Nación.”— Flor Halfon Laksman on Twitter Link Flor Halfon Laksman on Twitter

“Pasando en limpio, Riquelme dice que lo llamó Macri para que se reúna con Angelici. Fue durante las semifinales de Boca - River en la Libertadores. Fueron el 1-10 y 22-10 en el mismo mes de la elección presidencial. Con una inflación del 5% y dólar a 65.”— Fede Lamas on Twitter Link Fede Lamas on Twitter

“😬😬😬😬😬”— Sol Rodriguez Garnica 💚 on Twitter Link Sol Rodriguez Garnica 💚 on Twitter

“El país en llamas y miralo al inútil de que se preocupaba. Me cago en Dios. https://t.co/8XDPlWu6Ef”— Fefo on Twitter Link Fefo on Twitter

“Riquelme: "Después de la semis vs River me llamó Macri y me dijo que estaba preocupado por el club" Y si, es lo único que le importó siempre al presi.”— Vil Carp on Twitter Link Vil Carp on Twitter

“"Me llamó Macri y me dijo que estaba preocupado por el Club" Román Riquelme en Intrusos... Presidente, usted siempre en lo importante...”— Marcela Brachetti on Twitter Link Marcela Brachetti on Twitter

“Riquelme está diciendo que lo llamó Macri y le dijo que estaba preocupado por el club. Mientras tanto el país prendido fuego”— Lau✌ on Twitter Link Lau✌ on Twitter