“Para que me traen al Madison si saben como me pongo? @NBALatam 🙏🏻🤣🔥”, escribió en sus redes Migue Granados al compartir este genial video. El conductor vio anoche la derrota los New York Knicks en el mítico Madison Square Garden ante los Charlotte Hornets 112-105.

Bueno, al menos Migue se divirtió.