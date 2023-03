Un campeón de México cruzó fuerte a De Paul: "Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86''

Con argumentos y sin estridencias ni ánimo de polemizar, Rodrigo De Paul dijo que la Scaloneta es la mejor Selección de fútbol que tuvo el país.

Pedro Pablo Pasculli, delantero de la Selección campeón del mundo de 1986, le contestó con dureza: "Lo invito a De Paul a ver el Mundial 86 y nuestra selección que fue campeona invicta. Esta selección perdió con Arabia Saudita, que no nos había ganado nunca".

En declaraciones en Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad, Pasculli dijo: "No creo que sea la mejor Selección de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La del 78 que hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido. Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo, de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones".



Luego interpretó que De Paul se contradice: “Dice que esta selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor de la historia. ¿Cómo es eso? Dice que hubo otras selecciones con mejores jugadores, pero no son las mejores de la historia. Entonces le falta el respeto a sus compañeros, al decir que no eran los mejores”.



Y concluyó: "Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y nuestra Selección".



Pasculli, carrera en Italia y el gol a Uruguay

Pasculli, autor del gol contra Uruguay para avanzar en octavos de final, surgió en Colón, jugó en Argentinos Juniors y fue vendido a Lecce de Italia, donde jugó 7 años entre 1985 -antes del Mundial de México- y 1992. Luego volvió a Newell's por un año, jugó en Japón, el ascenso de Italia y se retiró en Indonesia.

Además, fue entrenador durante veinte años entre 2000 y 2020. ¿Qué dirigió? En clubes de ascenso de Italia, la selección de Uganda, en Albania, volvió a Italia -dirigió a Palermo entre sus 9 equipos del Calcio 2 y 3- y terminó en Indonesia.