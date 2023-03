"No se podía jugar en este campo y eso nos hizo plantear el juego desde otra zona, nos impidió la circulación y nos llevó a jugar profundo por banda, pero no nos salió", dijo Fernando Gago en conferencia de prensa tras la derrota ante Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los goles del partido

"Jugamos mal y el equipo no funcionó. La cancha está igual para los dos, pero nosotros entrenamos siempre en un terreno en condiciones donde la pelota circula bien y no pica mal". agregó el entrenador. Y concluyó: “Veníamos con regularidad en el juego y en el resultado. Esto es un golpe duro, que no esperábamos. Queda seguir trabajando para volver a la mejor forma”.

En el Día del Hincha de Racing, las redes le contestan: