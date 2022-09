Ricardo Centurión reapareció y no de la mejor manera. En nota con La Red, el futbolista dejó confesiones muy duras y alarmantes. “Me había cansado de la vida, no me aguantaba ni yo”, dijo sobre los motivos de su alejamiento de San Lorenzo a principios de este año.

"Estoy solo y el momento es muy duro. Me cansé de la vida, no me banco ni yo", admitió ‘Ricky’. Y admitió, sobre su familia: "No puedo mirar a los ojos a mi hija, no me pudo cambiar ni el amor de ella. No sé cómo ser padre. Trato de no faltarle".

Sobre su futuro, Centurión se mostró con ganas: "Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol". Inmediatamente las redes se hicieron eco de sus declaraciones. Sus dichos reabren un debate siempre oculto sobre el apoyo psicológico que necesita un futbolista.

Al inefable periodista Daniel Avellaneda se le ocurrió tuitear esto: “Centurión habla, hace autocrítica, lo perdonan y vuelve a defraudar. No tiene remedio. El cuento del Pastor Mentiroso”. Y las redes lo repudian fuerte.