Aldana Cometti, defensora y subcapitana de la Selección Argentina de Fútbol sorprendió en plena conferencia de prensa con su pedido. Le dijo a los medios deportivos: “El Mundial pasado había un medio solo, vayan… vayan a Nueva Zelanda”. “Hoy en día lo que no se ve en televisión no existe, si ustedes como medios no comunican sobre la Selección y el fútbol femenino, mucha gente no puede verlo, muchas niñas no podrán elegir jugarlo porque no lo ven, porque no existe”.

Una de las referente de la Selección que disputará el Mundial de Australia-Nueva Zelanda que se jugará entre el 20 de julio y el 20 de agosto juega en Madrid CFF de España.

Amistoso y viaje

La Selección jugará en tierra argentina un amistoso contra Perú, en el estadio de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que servirá de despedida del público.