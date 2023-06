"No creo que juegue el próximo Mundial", dijo Messi. En nota con un medio chino, Titan Sports. Leo sentenció: “Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”.

Nuestró héroe y capitán, de 35 años, que el jueves jugará ante Australia el primer amistoso con la Selección de Lionel Scaloni, agregó: "Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que fue jugué mi último Mundial".

El campeón del mundo continuará su carrrera en Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos, uno de los países organizadores de la próxima Copa del Mundo. Pero parece no tener nada que ver en la decisión de Messi. Y los hinchas no quieren creerlo…