Deben ser muy pocos los argentinos que tengan sentimientos negativos hacia La Scaloneta. En la penosa lista de detractores de la Selección Argentina aparece el periodista Martín Liberman, quien volvió a apuntar contra los futbolistas campeones del mundo.

En su participación en el programa Giros de la TV Pública, conducido por Marcelo Grandío, lanzó declaraciones polémicas que tuvieron respuestas en las redes sociales.

"No tengo trabajo hace dos años. No tengo trabajo formal, de esos que tuve durante 28 años y que oh casualidad cuando Argentina salió campeón del mundo no tuve más. 28 años ininterrumpidos de trabajo. Septiembre de 1994 hasta diciembre del 2022. ¿Qué casualidad, no? De repente no sirvo más. Estoy seguro que metieron la cola, estoy seguro que se ocuparon que no tenga trabajo, nunca me victimicé", lanzó Liberman.