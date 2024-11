Juan Martín del Potro dejó un testimonio revelador en un video difundido en sus redes sociales a días de su esperado partido de exhibición contra Novak Djokovic en el Parque Roca.

Del Potro, uno de los grandes referentes del tenis argentino, conmovió al hablar de la difícil realidad que enfrenta tras la lesión en la rodilla que lo alejó del circuito profesional.

"Al día siguiente de jugar contra Delbonis, me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Esa fue mi quinta cirugía. Estuve dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea, me operaron, hice rehabilitación y no funcionó. Me infiltraron, me sacaron tendones, me quemaron nervios... Un sufrimiento diario", relató Del Potro.

"Mi vida cotidiana no es la que deseo. Era un tipo muy activo, que le gustaba hacer deporte, no solo jugar al tenis. Me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó, que era jugar al tenis. Es muy difícil tener que caretear todo las 24 horas", indicó en otro tramo de la grabación.

"Me levanto y tomo entre seis o ocho pastillas, entre ellas un protector gástrico, un antinflamatorio, un analgésico y una para la ansiedad", detalló. Y concluyó: "Cuando me invitan a jugar al fútbol, soy el que lleva el mate y se queda afuera. En el pádel, soy el que graba los videos. Y no está mal, pero cuando te acostumbrás a ser el centro de la cancha, es un golpe muy duro. He dado todo por este deporte, pero la realidad es que la rodilla me ganó".