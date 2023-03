Frank Darío Kudelka, entrenador de Lanús, habló con la prensa y aprovechó su intervención en ESPN F90 para criticar a a Martín Demichelis.

Lo hizo luego del polémico partido del domingo, y de que el entrenador de River se quejara por "las malas condiciones" del estadio de Lanús.

En la entrevista en el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, Kudelka le respondió con munición gruesa al ex Bayern Munich con una comparación forzada con Marcelo Gallardo: “Su antecesor era un señor”.

"Su antecesor era un señor. Todos los técnicos queríamos jugar frente a River para saludar a Marcelo Gallardo, que ganó todo y él cortaba la distancia, no esperaba que uno fuera a saludarlo, se acercaba. No se sentía en un trono en el que tenían que ir a saludarlo", insistió.

Además, señaló: “No conozco al DT de River. No lo saludé a Demichelis porque no lo vi. Antes del partido no me lo crucé, después yo me fui expulsado y no estuve en la cancha al final. No me parece correcto que se busquen chicanas como lo del aire acondicionado, nosotros tampoco tuvimos aire en el vestuario. Hay que tener cuidado con lo que se dice”.