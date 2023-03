River sufrió, en un partido caliente y dificil, pero se quedó con el triunfo ante Lanús en La Fortaleza por 2 a 0.

Los goles del triunfo fueron convertidos por José Paradela y Lucas Beltrán. Sin embargo, el partido estuvo atravesado por los dos tantos anulados a Lanús, en medio de la polémica actuación del árbitro Darío Herrera y el VAR.

Al finalizar el partido, Martín Demichelis, DT del Millonario, habló en conferencia de prensa y analizó la victoria.

Sin embargo, en un tramo de su exposición, criticó algunas actitudes que tuvo el cuerpo técnico granate.

"Para mí fue el equipo la figura porque no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos. Lo sabíamos antes de empezar el partido. No teníamos ni aire acondicionado en el vestuario, no fueron las condiciones para vivir la previa del partido. El entrenador tampoco me vino a saludar, así que sabíamos que iba a ser recontra difícil", apuntó con dureza el entrenador del Más Grande contra Frank Kudelka, que se fue expulsado por insultar a Darío Herrera.