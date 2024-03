Lionel Messi, que no juega al fútbol desde hace quince días por una molestia muscular que sufrió la noche que convirtió un golazo a Nashvile, tampoco estará en el próximo partido del Inter Miami. El equipo de Gerardo Martino juega este sábado frente a New York FC por la Major League Soccer y Leo no estará.

La noticia la confirmó Javier Morales, asistente del Tata, en conferencia de prensa: “Está trabajando con los fisioterapeutas, pero está descartado para mañana. No va a estar disponible, pero intentaremos hacer lo mejor para que esté en el próximo. Está trabajando con el cuerpo médico, trataremos de que llegue al próximo partido”.

Nuestro capitán sufre “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha” y por ello se perdió la gira de la Selección Argentina por norteamérica, que dejó una goleada ante El Salvador 3-0 y la victoria 3-1 ante Costa Rica. Además, claro, Messi se perdió dos partidos de las Garzas: la victoria 3-1 vs DC United y la goleada 4-0 sufrida ante New York Red Bull.

¿Cuándo vuelve?

Tal se filtró en la prensa yanqui, el cuerpo técnico de Martino confía en que Leo llegue en óptimas condiciones al partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Monterrey, en Miami. ¿Cuándo? El próximo miércoles.

Los argentinos queremos que vuelva bien y llegue mejor a la Copa América que empieza el 20 de junio. Lionel Scaloni ya dijo que Leo es irremplazable.