A pesar de la ausencia de Lionel Messi, la Selección Argentina fue mucho más que su rival y por eso le ganó por goleada a El Salvador con un contundente 3 a 0 en Philadelphia.

Más allá de la aparición de los jóvenes y el buen toque del conjunto dirigido Lionel Scaloni, en medio de la alegría por el resultado sobresalió la situación de Lautaro Martínez por su falta de gol.

El delantero argentino, de gran temporada en el Inter de Milán, suma 16 partidos sin poder convertir con la Albiceleste y en charla con TyC Sports fue consultado sobre este tema.

“Ojalá que el próximo partido tenga alguna oportunidad para poder convertir, volver a sonreír y demostrarle todo a esa gente que habla tanto de mí que están equivocados porque yo doy lo mejor siempre", indicó el Toro.

Y agregó, sobre como sobrellevar este momento con la Selección: “Con tranquilidad. Como dije siempre, trato de demostrar adentro de la cancha. Después, que hablen ustedes, que hable la gente. A mí, eso me interesa poco porque en cada entrenamiento le demuestro al entrenador que estoy siempre a disposición del equipo para lo que sea: arrancar de titular, suplente o no entrar. En definitiva, trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda. Me gusta competir, dar lo mejor. A veces, el gol no se da. Lo intenté, pero tampoco pudo entrar. Seguiré trabajando”.