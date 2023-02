Pasó lo peor: Argentina perdió ante República Dominicana del Che García y se quedó sin Mundial 2023. La Selección dirigida por Pablo Prigioni llegó a estar 17 puntos arriba en el tercer cuarto en el Polideportivo de Mar del Plata pero se secó en ataque, no hubo variantes en el banco y se derrumbó.

Nuestro combinado nacional no faltaba a una cita mundialistas desde 1982; además, complicó sus chances de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de no clasificar, no tendrá competencia fuerte hasta la Americup 2025 y el Mundial 2027.

Las redes hablan de que no alcanzaron los 27 puntos puntos de Gabriel Deck, de las lágrimas de Pato Garino, de la bronca de Facundo Campazzo, de los libres que erró Laprovittola, y de que jugadores como Delfino, Fjellerup, Vaulet y Bolmaro miraron el final desde el banco.

Las redes explotan tras el bombazo histórico: