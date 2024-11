Julián Álvarez es viral por una insólita noticia: la famosa ex actriz porno Mia Khalifa publicó en sus redes un comunicado en el que negó las versiones de un romance entre ellos.

La ahora modelo libanesa de 31 años fue relacionada en la última semana con el delantero argentino que juega en Atlético de Madrid.

Así que decidió usar sus redes y comunicarle a sus 6.2 millones de seguidores que la Araña no la picó.

"Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre", escribió.

La referencia a la fecha es por el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York, que sucedió en 2001, y Julián nació en el 2000. No es la primera vez que la Araña es relacionado a mujeres con cierto nivel de exposición. Vale recordar el caso con Luciana Salazar, y con la streammer Luciana Milessi.