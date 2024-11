Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, se la pasa citando y buscando frases para desarrollar sus ideas. Así, antes del triunfazo del jueves ante Argentina por 2 a 1, había dicho que la Selección de Scaloni es “como la humedad”.

Bueno, este domingo Alfaro derrapó al usar una frase de Bartolomé Mitre, quien fuera presidente argentino que se sumó a la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), que destruyó a Paraguay.

'Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla'. Y los argentinos, lamentablemente, vivimos repitiendo esas historias del pasado. Ojalá esta sea una oportunidad en la que nos saquen de las postraciones del pasado. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Cuál es nuestra historia? Señores, hace 3 mundiales que Paraguay no puede ir a una Copa del Mundo", dijo Alfaro.

