"Estamos en la postura de no jugar el martes", dijo Diego Lemme, presidente de Defensa y Justicia, que así ratificó que su club no se presentaría a jugar si la AFA dispone el cruce de cuartos de final ante Boca este martes. Y explicó por qué: "Los dirigentes firmamos jugar los cuartos el miércoles 11. Ahora hay que cumplir".

Ser cabulero lo mató

En declaraciones a TyC Sports, Lemme respondió por qué Defensa no reclamó antes. La respuesta es insólita: "La LPF mandó una planificación a todos los clubes que teníamos posibilidades de clasificar. Como buen cabulero yo dije que lo iba a ver el domingo después de las 6. No iba a hacer una queja o hablar de algo que quizás no me tocaba".

"Claudio Tapia está intentando que los partidos se jueguen el miércoles, tal como firmamos los dirigentes", agregó el presidente del 'Halcón'. El problema es la Seguridad de la Ciudad, que mantiene cronograma de partidos para martes 10 y miércoles 11 ya que no quiere dos partidos dentro de su jurisdicción el mismo día.

¿Y ahora?