El triunfo de Boca gracias al gol de Eduardo Salvio por el insólito penal que sancionó el pito peruano Kevin Ortega sigue generando polémica. La terna arbitral quedó en el ojo de la tormenta luego de que se conocieran videos de los regalos que recibió de la dirigencia xeneize.

En nombre del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge Bermúdez recordó que el gesto no está penalizado por la Conmebol, pero en Always Ready siguen hablando de ello. Su técnico, Eduardo Villegas, hizo duras declaraciones: "Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza...".

En declaraciones a radio del Plata, Villegas dijo: "Por una camiseta no te podés parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia...Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle".

Y cuando le preguntaron por el penal, analizó: "Nuestro arquero va a la pelota, cuando Salvio adelanta la pelota el arquero llega antes. Salvio actúa. Fue un engaño hacia el árbitro, Salvio la hizo bien y se la comió el árbitro".