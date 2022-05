Denuncia: el video de los regalos que le hizo Boca a los árbitros

El triunfo de Boca 1 a 0 ante Always Ready con un penal insólito sigue dando qué hablar. Por estas imágenes en la que se ven los regalos que recibió la terna arbitral peruana que encabezó Kevin Ortega.

Las imágenes se viralizaron en redes y llegaron a los medios. Según reportes, los obsequios venían en cuatro bolsas de las que dos ya estaban vacías.

Tras ello, la directiva del boliviano pide una investigación y la respectiva sanción, tanto a quienes entregaron como a quienes recibieron los 'presentes'.

Palabra de presidente

"Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio? Bueno, eso es lo que molesta en Always Ready", argumentó Andrés Costa, presidente del club boliviano.

Y concluyó: “No tenemos nada contra Boca, el problema es que los árbitros han recibido obsequios y lo tendrá que definir una investigación responsable. Me siento perjudicado y que se ha vulnerado en reglamento de Conmebol”.