Por esto también Enzo Pérez es capitán de River. “Obvio que lo que hizo Palavecino no está bien”, dijo el mendocino de 37 años en conferencia de prensa luego de la victoria en el superclásico y de la pelea entre futbolistas en el campo de juego.

"Hablamos bastante con Chiquito y también con Figal, que son los más grandes de Boca. Hubo muchísima gente que se metió de los dos lados: cuerpo técnico, jugadores que no estaban en la convocatoria. Es difícil ahí. Creo que para el espectáculo no está bueno", confió el capitán millonario.



Como a Martín Demichelis, le preguntaron por los dichos de Nicolás Figal en la previa -"iremos a hacer un buen partido al gallinero", dijo el defensor-. Y Enzo respondió: “Siempre decimos que de los errores se aprende, como dije anteriormente con nuestros errores y virtudes, siempre hablamos dentro de la cancha y no de antemano. No está bien de ninguno de los dos lados porque no es la imagen que tenemos que dar para el afuera”.