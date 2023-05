"Palavecino, en lugar de ir con sus compañeros, se queda adelante de dos de mis defensores a gritarle el gol en la cara. Salí corriendo a gritarle: '¿Qué estás haciendo?'. Mis compañeros pensaron que yo fui a pelear y vinieron atrás mío y después los de River. Ellos en años anteriores habían logrado algo que era muy importante, que era que te respeten por todo, no sólo porque tenés un buen equipo o ganás título, sino porque tenés una conducta adentro y afuera del campo de juego. Hoy se pasó por alto”, disparó el exarquero del seleccionado argentino en un elogio inesperado a Marcelo Gallardo.

Romero avanzó un poco más y criticó la sanción del penal: "La jugada del penal es muy dudosa. Le pregunto al árbitro si fue penal. Él me dice que fue claro. Le dije que tenía el VAR para consultar y en ningún momento lo consultó. Viendo la jugada, no es un penal cobrable. Es una jugada normal de un partido donde hay roces y no debería haberlo cobrado nunca".