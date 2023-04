Marcos Rojo, en plena recuperación de su lesión, le concedió una nota a Líbero programa de TyC Sports, en los que contó por primera vez contó cuán cerca de jugar en River estuvo.

Además, el capitán de Boca reveló el pedido que le hizo su mamá hincha de River, el llamado de Marcelo Gallardo y el enojo de Enzo Pérez. “Mi vieja es de River. Ella me decía ‘en Boca no, por favor, en Boca nunca’. Sin embargo, el zaguero aseguró que hoy su madre vive los partidos del Xeneize como una hincha más: "Y nada, ahora va a la cancha, es fanática, grita y quiere que gane Boca siempre. Ganamos el Superclásico, se puso la camiseta y ya no le importa nada”, relató Marcos.

El llamado de Gallardo

“Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que me quería hablar (Gallardo), me llamó y hablamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido. Me dijo que ‘íbamos a ganar todo’”. Rojo reveló detalles sobre la oferta de River antes de firmar con Boca PlayRojo reveló detalles sobre la oferta de River antes de firmar con Boca A partir del "no" a River, el capitán de Boca dio a conocer el posterior enojo de Enzo Pérez, quien fue compañero suyo en el Pincha y la Selección Argentina: “Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado. Él quería que vaya a River. Yo le decía '¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio".

La reconciliación con Enzo Pérez

"Hasta que un día con mi familia nos fuimos cinco días a Bariloche y cuando llego al hotel y me registro me dicen ‘Está Enzo Pérez en el hotel’. Ni sabía y ni él sabía que yo iba a ir. Voy a cenar a la noche ahí en el hotel y estaba Enzo. Cenamos juntos , charlamos toda la noche, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y la amistad volvió. A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje terrible y ni me respondió. Me dijo que estaba re caliente".

Las charlas con Riquelme