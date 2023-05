A Facundo Mura, lateral de Racing, le preguntaron en Fox apenas terminado el empate 1-1 ante Flamengo por Copa Libertadores, por el codazo de Sebastián Villa y la patada de Valentín Barco que recibió en la Bombonera, el fin de semana pasado en la derrota contra Boca.

Allí, el ex Pincha precisó que debieron aplicarle "dos puntos internos y cinco externos" tras el corte que le provocó el codazo del delantero colombiano. Y sobre la patada del Colo: "Si la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio en este momento el partido con Flamengo". Y agregó: "Este corte que tengo arriba no me terminó de sangrar hasta que terminó el partido. Me tocó una arteria. Tuve que hacerme tomografías de control que, por suerte, dieron bien".



Picante, Mura sumó: “No se habló mucho... La verdad, de nuestro lado no lo hicimos porque hoy teníamos un partido importante. No se habló mucho porque Boca jugaba Libertadores y ahora viene el Superclásico. Está a la vista. Se pusieron en duda muchas cosas”.

Y le pegó a los jugadores del Xeneize por su actitud con una ironía: "Como futbolista, el otro día, hice hincapié en que, más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y respetar al rival. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien".