Boca venció 2 a 1 a Almirante Brown y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina. Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el equipo de Diego Martínez festejó en Mendoza ante un gran marco de público.

Santiago Vera hizo el gol para la Fragata, que terminó digno un partido en el que se vio superado. Cavani volvió a dar la nota, como cada vez después de un partido en el que le piden su camiseta, y sucedió esto:

Fue así: Lautaro Elías, defensor de Almirante de 19 años, debutó anoche cuando ingresó a seis minutos del final del partido. Él salió en las fotos y quedó filmado hablando de manera amistoso con el uruguayo, sonriendo y hasta abrazándose fuerte.

¿Qué sucedió? El pibe le contó a TyC Sports que durante el partido “Cavani se enojó porque lo agarré, pero cuando terminó el partido fui y le dije que era mi ídolo”. Y además, que le pidió la camiseta. La primera respuesta del Matador fue de entendimiento, y que después le daría la remera.

Pero en medio del intercambio, el uruguayo se sacó su remera y le pidió la suya al pibe. “Me podés dar la tuya”, se escucha en el video la voz del uruguayo. Y la respuesta lo conmovió: “Pero yo le dije que la mi remera era para mi mamá y mi papá porque debutaba hoy”.

Allí Cavani abrazó a Elías de manera paternal. Después el pibe reveló el consejo que le dio: "Me dijo que no me deje llevar por las circunstancias del partido, por la euforia, y que tenía que hacer mi juego.

Los goles del partido